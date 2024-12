Chiusura della A14 Bologna-Taranto per lavori di pavimentazione nel tratto tra Cattolica e Riccione

Sulla A14 Bologna-Taranto, è prevista la chiusura del tratto compreso tra Cattolica e Riccione per lavori di pavimentazione. Le interruzioni riguarderanno entrambe le direzioni e si svolgeranno nelle seguenti date:

-Dalle 22:00 di lunedì 16 alle 6:00 di martedì 17 dicembre, sarà chiuso il tratto Cattolica-Riccione in direzione Bologna. Gli automobilisti sono invitati a seguire l’uscita obbligatoria alla stazione di Cattolica e a utilizzare la viabilità alternativa: SP17, SS16 Adriatica, viale Enrico Berlinguer, per rientrare in A14 alla stazione di Riccione.

-Nelle notti di mercoledì 18 e giovedì 19 dicembre, sempre dalle 22:00 alle 6:00, il tratto Riccione-Cattolica sarà chiuso in direzione Ancona. Anche in questo caso, gli utenti dovranno uscire alla stazione di Riccione e seguire la viabilità ordinaria: viale Enrico Berlinguer, SS16 Adriatica, SP17, per rientrare in A14 alla stazione di Cattolica.

Si consiglia di pianificare i viaggi tenendo conto di queste chiusure.