Chiusura notturna della A14 tra Riccione e Cattolica per lavori di pavimentazione

Sulla A14 Bologna-Taranto, si segnala la chiusura del tratto tra Riccione e Cattolica per lavori di pavimentazione nelle prossime notti.

Il primo intervento avrà luogo dalle 22:00 di mercoledì 27 novembre fino alle 6:00 di giovedì 28 novembre, con la chiusura in direzione Ancona. Durante questo periodo, il traffico sarà deviato con uscita obbligatoria presso la stazione di Riccione. Gli automobilisti dovranno seguire la viabilità ordinaria, percorrendo Viale Enrico Berlinguer, SS16 Adriatica e SP17, per rientrare in autostrada alla stazione di Cattolica.

Successivamente, nelle notti di giovedì 28 e venerdì 29 novembre, gli stessi orari di chiusura saranno attivi sul tratto opposto, da Cattolica a Riccione, in direzione Bologna. Anche in questo caso, vi sarà un’uscita obbligatoria alla stazione di Cattolica con percorso alternativo attraverso SP17, SS16 Adriatica e Viale Enrico Berlinguer, per rientrare in A14 a Riccione.

Si raccomanda agli utenti della strada di pianificare i propri viaggi tenendo in considerazione queste chiusure e i percorsi alternativi.