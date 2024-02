Chiusura temporanea della A14 Diramazione per Ravenna fino a Lugo

Nella notte tra lunedì 19 e martedì 20 febbraio, sarà necessaria una chiusura temporanea della A14 Diramazione per Ravenna, a causa di lavori di pavimentazione. Il tratto compreso tra l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto e Lugo, in direzione Ravenna, rimarrà chiuso dalle 22:00 di lunedì alle 6:00 di martedì.

Di conseguenza, chi percorre la A14 Bologna-Taranto da Bologna o da Ancona, dovrà fare attenzione alla chiusura dei rami di allacciamento sulla Diramazione per Ravenna.

Come alternativa, si consigliano i seguenti itinerari: per coloro che provengono da Bologna, è possibile uscire sulla A14 alla stazione di Imola e percorrere la viabilità ordinaria seguendo la SP610, via Selice, SP253 (Massalombarda-Sant’Agata sul Santerno), via Piratello (Lugo), SP95 via X Aprile, via Madonna di Genova e rientrare sulla Diramazione attraverso lo svincolo di Cotignola.

Per chi proviene da Ancona, la soluzione è uscire sulla A14 alla stazione di Faenza, seguire la SP8 e rientrare sulla Diramazione a Bagnacavallo.