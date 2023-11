Chiusura temporanea dell’uscita di Valle del Rubicone sull’A-14 per manutenzione dalle 22:00 di giovedì 30 novembre e terminare alle 6:00 di venerdì 1 dicembre.

Importanti lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza sulla A-14 Bologna-Taranto porteranno alla temporanea chiusura dell0uscita di Valle del Rubicone. Questa chiusura è programmata per iniziare alle 22:00 di giovedì 30 novembre e terminare alle 6:00 di venerdì 1 dicembre. Durante questo periodo, l’accesso alla stazione sarà bloccato sia per chi si dirige verso Bologna che verso Ancona, e anche per chi arriva da Ancona in direzione uscita.

A causa di questa chiusura, gli automobilisti sono invitati a considerare percorsi alternativi. Come opzioni di deviazione, è consigliato utilizzare le stazioni di Cesena o di Rimini Nord. Queste misure temporanee sono essenziali per garantire la sicurezza dei viaggiatori e l’efficienza delle infrastrutture stradali.