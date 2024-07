Choc in carcere, detenuto sgozza compagno di cella

Lite tra compagni di cella: detenuto sgozzato e ucciso. Choc nel carcere di Salerno, dove ieri sera gli agenti della polizia penitenziaria sono intervenuti per sedare la violenta lite scoppiata in una cella tra due detenuti magrebini. Ad avere la peggio un 30enne, sgozzato probabilmente con una lama ricavata da una lametta per la barba dal suo compagno di cella 24enne. Il più giovane è stato bloccato dagli agenti, mentre il 30enne è stato soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale, dove poi è deceduto in mattinata per le gravissime ferite riportate. Sul caso, la Procura di Salerno ha aperto un’inchiesta.

AdnKronos