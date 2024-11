Ciclista investito e ucciso da un’auto nel Cesenate

CESENA, 18 NOV – Incidente stradale mortale la scorsa notte nel Cesenate. Un ciclista di 38 anni, Abdelhadi Oudaha, di nazionalità marocchina, è morto sul colpo dopo essere stato investito da un’auto che procedeva nello stesso senso si marcia.

L’incidente, riportato anche dalla stampa locale, è avvenuto attorno alle 20.30 sulla Via Emilia nei pressi di Brudio di Longiano, dove risiedeva la vittima, padre di due bambini piccoli.

Il corpo del ciclista è finito sul cofano dell’auto, una Volkswagen, distruggendo il parabrezza per poi essere scagliato ad alcuni metri di distanza. Nulla da fare per lui, all’arrivo del 118 il personale sanitario non ha potuto fare altro che costatare il decesso per i traumi interni subiti.

Secondo una prima parziale ricostruzione di quanto accaduto da parte dei carabinieri, il conducente dell’auto si sarebbe allontanato dal luogo della tragedia per poi farne ritorno.

Avrebbe spiegato che a bordo aveva la figlia piccola, rimasta scioccata. Da qui la decisione di portarla immediatamente a casa per poi ritornare. La sua posizione è all’esame degli inquirenti.

Ansa