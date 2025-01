Cinquantesimo Anniversario Fondazione del Comitato Internazionale Pierre de Coubertin: Celebrazione Solenne a Losanna.

Nella cornice solenne della sede internazionale del Museo Olimpico di Losanna Comitato Olimpico Internazionale (CIO), si è celebrato oggi il cinquantesimo anniversario della Fondazione delComitato Internazionale Pierre de Coubertin (1975/2025), un evento che ha riunito personalità di spicco del mondo sportivo, istituzioni accademiche e sostenitori dei valori olimpici.

Il Comitato, istituito il 19 gennaio 1975 a Losanna , porta il nome del fondatore dei Giochi Olimpici moderni, Pierre de Coubertin, ed è impegnato nella promozione dell’educazione, del fair play e della pace attraverso lo sport. Per cinque decenni, il Comitato ha lavorato instancabilmente per preservare e diffondere gli ideali di Coubertin, contribuendo a rafforzare i legami tra sport e cultura in tutto il mondo.

Durante la cerimonia, è stato sottolineato il ruolo fondamentale del Comitato:

“Pierre de Coubertin ha visto nello sport uno strumento per unire le nazioni e promuovere la comprensione reciproca. Questo anniversario non è solo una celebrazione del passato, ma un invito a rinnovare il nostro impegno verso i principi universali di rispetto, eccellenza e solidarietà.”

L’evento ha visto la partecipazione anche da remoto, di Comitati Nazionali Pierre de Coubertin, Scuole Pierre de Coubertin, rappresentanti di organizzazioni sportive internazionali European Fair Play Movement, International Fair Play Committee e figure accademiche. Tra i momenti salienti, spiccano un’esposizioni dedicata all’idea e al lascito di Coubertin, e alle sfide e opportunità per il movimento olimpico del futuro.

Il Comitato Internazionale Pierre de Coubertin continuerà il suo lavoro con il programma “Sport per l’Umanità”, un’iniziativa volta a utilizzare lo sport per affrontare le sfide globali contemporanee, promuovendo l’inclusione, l’uguaglianza e la sostenibilità, quale segno di continuità e speranza per il futuro dello sport come ponte tra culture e popoli.

Erano presenti all’evento il Presidente CIO Thomas Bach, il Presidente CIPC Stephan Wassong, membri del Comitato Esecutivo CIPC e anche in collegamento video call zoom da San Marino il Presidente CSPC Maria Rita Morganti, il Presidente CNSFP Gian Battista Silvagni e Diego Renzi Direttore Tecnico CNSFP e CSPC.

Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin – CSPC