Cinque famiglie di Montescudo ancora senza casa dopo otto mesi dall’alluvione

Cinque famiglie di Montescudo si trovano ancora senza una casa da otto mesi a causa delle frane che si sono verificate durante l’alluvione del 16 maggio. Queste famiglie hanno vissuto da sfollate da allora, cercando riparo presso amici o parenti, ma con una costante sensazione di instabilità e disagio.

Uno dei residenti ha dichiarato: “Da maggio viviamo ospiti nella casa messa a disposizione da amici. Ogni tanto mi fermo dalla mia fidanzata. Ma questa non è vita. Ci sentiamo come nomadi, non ne possiamo più”.

Sembra che finalmente ci sia una luce in fondo al tunnel. Il sindaco di Montescudo, Gian Marco Casadei, ha annunciato che i lavori per riparare le abitazioni inizieranno questo mese. Si tratta di un intervento finanziato dallo Stato con un budget di 1 milione e 150mila euro. Inoltre, sono previsti cantieri per migliorare altre strade, con un investimento aggiuntivo di 700mila euro.

Le case dovrebbero essere pronte entro la fine dell’estate, offrendo finalmente un sollievo alle famiglie colpite dall’alluvione e consentendo loro di tornare alla normalità dopo otto mesi di difficoltà e incertezza.