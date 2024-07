CINQUE MEDAGLIE AL SAN MARINO TAEKWONDO OPEN 2024

Un buon bottino di 5 medaglie (3 argenti e 2 bronzi) anche se le assenze, per vari infortuni dell’ultimo istante di Nico Tonucci (3° dan), Samuel Tarini (2° dan) e Federico Amati (1^ poom) hanno pesato, e non poco, sull’economia complessiva della competizione.

Poteva sicuramente andare meglio a livello sportivo per numero di trofei vinti, ma per l’organizzazione impeccabile, sottolineata da tutti gli ospiti, il San Marino Taekwondo Open 2024 disputatosi qui alla Sport Domus di Serravalle nell’ultimo week end di giugno, sarà ricordato negli anni a venire.

Due giornate di gara (il sabato gli junior e domenica i senior) con 140 iscritti e tanto pubblico provenienti da tutta Italia e una folta rappresentanza di agonisti austriaci (ben 16).

Si inizia sabato 29 con i più giovani, dove Thomas Albani (1° poom -45 kg) pur perdendo in semifinale per 0 a 2 con Francesco Fele vince comunque il primo bronzo per i colori bianco azzurri, mentre Achille Tentoni (1° poom -55 kg) esce ai 4ti.

Domenica 30 è la volta dei senior che alla fine della giornata hanno i seguenti risultati: Michael Proppert (2° kup -68 kg), seguito da Mezzanotte Michele (2° kup -68 kg) e da Michele Ceccaroni (4° dan -74 kg) sono fuori nei 4ti di finale, mentre Stefano Crescentini (2° dan -74 kg) sale sul terzo gradino del podio (bronzo) dopo aver vinto nei 4ti per 2 a 0 con Alessandro Gallo e perdendo in semifinale per 0 a 2 contro Mastrosimone.

Successivamente 2 bellissimi argenti ad opera di Daniele Leardini (1° dan -87 kg) che cede la finale per 0 a 2 a Luca Tortelli e Matthieu Mougeot (4° kup +87 kg) che, dopo aver battuto in semifinale per 2 a 0 Andrea Vandelli, perde l’oro per 0 a 2 con Gabriele Palumbo.

Infine arriva l’ultimo incontro di giornata con Nicholas Battistini (2° dan -58 kg) che conquista il terzo ed ultimo argento perdendo per 0 a 2 la finale con Emanuele Cricchio.

Grazie alle medaglie conquistate, il nostro Club oggi così può vantare complessivamente ben 322 trofei: 93 ori – 103 argenti – 122 bronzi + 4 Coppe di squadra (1^- 3^+ 3^ – 4^ class.).

Si deve altresì sottolineare che questi strepitosi risultati sono stati conseguiti da un piccolo Club di soli 110 iscritti, l’unico presente in territorio dove si può praticare questa meravigliosa arte marziale.

Il Club Taekwondo San Marino, esprime profonda gratitudine per l’aiuto fondamentale di tutti, a partire dal CONS e dalla FEAM, dai suoi Direttori Tecnico e Sportivo Maestri coreani Chung Kwang Soo e Park Young Ghil (entrambi 9° dan), il Medico Sportivo Dott. Tullio Valerio Mazza, gli sponsor, i Maestri e tutti gli Allievi e vi dà appuntamento alla prossima edizione prevista nel 2025.

M.ro Giovanni UGOLINI (6° dan)

(Addetto Stampa e Comunicazione T.S.M.)

Foto: Gli artefici della Competizione 2024

con il Gran Maestro Park Young Ghil (9° dan)

presente alla gara