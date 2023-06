San Marino. Cinque medaglie per i Roller Sports al Trofeo Nazionale Bruno Tiezzi

L’Inline freestyle è stato protagonista a Riccione dal 15 al 18 Giugno con il Trofeo Nazionale Bruno Tiezzi. La competizione è dedicata alle categorie esordienti (10-11 anni) e giovanissimi (8-9 anni) e organizzata dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici in collaborazione con la A.S.D. Pattinaggio Riccione. Quest’anno erano presenti circa 200 atleti provenienti da 35 società sportive. Per San Marino hanno preso parte del gruppo agonistico Tommaso Terenzi e Gaia Giannelli. Nella prima giornata si è svolta la disciplina del Roller Cross, che si è svolta nella pista di automodellismo “Road Race”: un percorso asfaltato, avvincente e sicuro, circondato dal verde e da tutti i servizi necessari per passare una bellissima giornata all’aria aperta. La Road Race si è dimostrata una pista da corsa perfetta dove le curve e gli ostacoli posizionati sul percorso hanno permesso una sfida avvincente. Tommaso, in volata sul rettilineo finale con affondo ha raggiunto l’avversario senza riuscire a superarlo, terminando quindi al terzo posto. La giornata successiva ha visto come scenario la Pista Giardini a ridosso della spiaggia di Riccione, dove si è svolta la disciplina dello Speed Slalom. Tommaso Terenzi, al suo primo anno di competizioni in questa specialità, è riuscito ad aggiudicarsi il sesto posto in classifica, stessa posizione consolidata nello Slide. Gaia Giannelli ha gareggiato nel Classic, disciplina in cui erano presenti numerosi atleti, e dopo aver eseguito la sua coreografia con il suo disco di gara, si è fermata al cinquantunesimo posto in classifica. Per il Roller Cross della categoria promozionale, gli atleti del Titano sono stati tutti medagliati: Matilde Zangheri (categoria Aquile femminile) che ha ottenuto la medaglia d’oro; Vittoria Giampietri (categoria Aquile femminile) è riuscita a salire sul terzo gradino del podio; Yuri Succi (categoria Aquile maschile) ha conquistato la medaglia d’argento e Damiano Zangheri (categoria Tigri maschile) l’argento. Nello stesso fine settimana si è tenuto anche il Trofeo Nazionale Giovani Promesse, che ha coinvolto l’atleta sammarinese Michaela Righi, accompagnata dall’allenatrice Erica Borgagni. Righi ha concluso al quinto posto assoluto della classifica, con un distacco di 1.90 punti dal primo posto.