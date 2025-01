“Cinquecento emozioni, un solo viaggio”: San Marino alla conquista della Pechino-Parigi

SAN MARINO – 20 gennaio 2025. Un connubio tra audacia, storia e spirito pionieristico ha animato oggi la conferenza stampa di presentazione dell’equipaggio sammarinese che parteciperà alla leggendaria Pechino-Parigi 2025. Presso la BKN301 Lounge del San Marino Outlet Experience, un parterre di giornalisti e appassionati – fra cui Lucio Daniele, Presidente dell’Automobile Club San Marino e Paolo Valli, Presidente Fams per citarne alcuni – ha assistito alla narrazione di un’impresa che si preannuncia memorabile: la partecipazione, per la prima volta, di una vettura con targa del Titano alla competizione automobilistica per auto storiche più impegnativa al mondo.

A condurre il pomeriggio Polo Liguori, Direttore di Tgcom 24, che ha sapientemente narrato l’impresa fra aneddoti e ricordi dei protagonisti. E la protagonista per eccellenza è lei: un’iconica Fiat 500 R del 1973, ribattezzata “Lucia” in onore della figlia del Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati, che si appresta a solcare le strade di un percorso leggendario, sfidando deserti, steppe e impervie strade sterrate. E proprio il mito italiano, con le sue iconiche tinte biancazzurre, ha fatto bella mostra di sé in conferenza stampa, per la gioia di fotografi e appassionati, simbolo tangibile e ben riconoscibile, di un’impresa che va oltre la mera competizione sportiva.

L’evento ha visto la partecipazione dei quattro protagonisti. Accanto a Federico Pedini Amati, ideatore e pilota, erano presenti Stiven Muccioli, dinamico imprenditore e CEO di BKN301, main sponsor dell’iniziativa, e i veterani Roberto Chiodi e Fabio Longo, con un impressionante curriculum di sette partecipazioni complessive alla Pechino-Parigi, pronti a mettere la loro esperienza al servizio dell’equipaggio. La conferenza è stata preceduta dalla solenne udienza con i Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino presso il Palazzo Pubblico, a sottolineare anche l’importanza istituzionale della manifestazione.

“Questa non è solo una gara, è un’esperienza umana e meccanica al limite”, ha affermato con passione Federico Pedini Amati. “Affrontare la Pechino-Parigi con una 500, un simbolo del motorismo popolare italiano, è una sfida nella sfida, un omaggio alla storia dell’automobile e un invito a superare i propri limiti. Lucia è pronta a ruggire”. Stiven Muccioli ha aggiunto: “BKN301 vuole superare i confini e crede nell’innovazione. Supportare questa avventura significa sostenere lo spirito di intraprendenza e la capacità di trasformare i sogni in realtà. Vedere una leggenda come la Fiat 500 affrontare un percorso tanto impegnativo, con un equipaggio sammarinese, incarna perfettamente lo spirito che guida BKN301: osare, sperimentare e abbracciare nuove sfide”.

Roberto Chiodi, forte della sua esperienza pluriennale, ha sottolineato l’unicità della competizione: “La Pechino-Parigi non è una passeggiata, è l’Everest dei rally per auto storiche. Racconterò come sempre tutta l’avventura con un diario di bordo quotidiano, foto e filmati. E un grande libro-strenna per le feste di Natale. La meccanica? Sarà tutta materia dei compagni di viaggio, Fabio in particolare”.

Fabio Longo ha concluso: “Ogni edizione della Pechino-Parigi è una storia a sé, un viaggio attraverso paesaggi mozzafiato e sfide inaspettate. Siamo onorati di far parte di questa avventura e di condividere la nostra passione per i motori con un team così determinato”.

A dare donare ancora più profondità e autorevolezza al piacevole pomeriggio la presenza di Tomas De Vargas, organizzatore della Pechino-Parigi, il quale ha sottolineato la sua grande amicizia per la Repubblica di San Marino e Ben Cussons, del Royal Automobile Club, fra i club automobilistici più prestigiosi al mondo. Quest’ultimo ha ricordato la tradizione motoristica italiana, incarnata al meglio dalla 500.

Ha chiuso la conferenza stampa il Direttore Liguori, rivolgendosi a Pedini Amati: “Una volta conclusa questa manifestazione, che sono certo darà grande lustro e visibilità alla Repubblica di San Marino, dovranno tutti ricordare che il ‘pallone’ per giocare, lo hai portato tu, la Fiat 500 la hai messa tu!”.

La “Pechino-Parigi in 500” è un viaggio attraverso la storia, la cultura, le civiltà. Un’impresa che non si limita a solcare le strade del mondo, ma che aspira a toccare il cuore di chi sogna, di chi crede nell’impossibile, di chi sa che a volte, per raggiungere le stelle, basta un piccolo, indomito cuore pulsante sotto un cofano. E mentre “Lucia” si prepara a ruggire sulla linea di partenza, un intero Paese trattiene il fiato, consapevole di essere testimone di qualcosa di straordinario. Perché a volte, per scrivere la storia, non servono eserciti o imperi, ma solo quattro uomini, cinquecento emozioni, un solo viaggio.