CLARINETTOLOGIA ENSEMBLE A CASTELLACCIO VIBRA MUSICA. MUSICHE DI PIAZZOLLA E BREGOVIC  “…PER GINO. Terzo appuntamento con Castellaccio Vibra  Musica, giovedì 8 agosto – ore 18:30

San Marino, 6 agosto 2024 – Terzo appuntamento con Castellaccio Vibra Musica, giovedì 8 agosto – ore 18:30.

“…per Gino” è dedicato al M° Gino Partisani, sammarinese, scomparso nel dicembre 2023. Musicista raffinato, entusiasta edi grandi abilità tecniche, ha intrapreso una carriera come solista, come componente di prestigiose orchestre nazionali e docente al Conservatorio di Pesaro. Nella sua lunga vita ha collezionato clarinetti e strumenti a fiato di varie qualità, epoche e provenienze, formando una collezione unica nel panorama italiano di oggi.

Tra le varie attività, Gino Partisani è stato reso promotore ed organizzatore di diversi ensemble cameristici come appunto “Clarinettologia Ensemble”, che sarà protagonista del terzo appuntamento di Castellaccio Vibra Musica. Composto da “amici” e colleghi di alto profilo artistico, gran parte dei quali sammarinesi (Partisani, Canini, Zonzini), l’Ensemble si è contraddistinto negli anni ’90 per la modernità del repertorio e l’originalità della formazione, esplorando territori sia colti che popolari come quelli delle musiche di Piazzolla e Bregovic.

“…per Gino” è un concerto in ricordo di un amico, ma porta con sé l’atmosfera di una festa, la gioia di raccontare una vita e il sentimento fondamentale dell’amicizia. Un particolare grazie alla Sig.ra Laura Dolcini artefice e promotrice di questo bellissimo incontro tra il Nuovo Clarinettologia Ensemble e Castellaccio Vibra Musica

Una ennesima proposta originale volta a valorizzare un luogo unico di San Marino. Da non perdere.