Co-Neet-iamoci: riaperti i bandi per incentivare Mobilità e Benessere dei Giovani Neet della Valmarecchia

Opportunità per giovani non studenti e non lavoratori dai 14 ai 35 anni

Valmarecchia – L’Unione dei Comuni della Valmarecchia annuncia la riapertura dei termini per i bandi dedicati ai giovani Neet (Not in Education, Employment, or Training) del territorio. Questi bandi, parte del più ampio progetto “Co-Neet-iamoci”, sono stati riattivati con lo scopo di incentivare la pratica sportiva e l’uso del trasporto pubblico per i giovani tra i 14 e i 35 anni che non studiano né lavorano.

Un’opportunità da non perdere: bonus sport e trasporti

I bandi offrono contributi economici per la mobilità e il benessere, consentendo ai giovani Neet di partecipare a corsi sportivi e wellness o di accedere a servizi di trasporto pubblico:

-Bonus Trasporti: Rimborso delle spese di trasporto pubblico per spostamenti verso sedi di formazione, attività sportive o relazionali. Il valore massimo del voucher è di €100.

-Bonus Sport & Wellness: Voucher fino a €200 per coprire le spese di iscrizione a corsi sportivi o di wellness

Chi può partecipare?

I requisiti per partecipare sono semplici:

-essere residenti nei comuni dell’Unione di Comuni Valmarecchia al momento della domanda.

-avere un’età compresa tra i 14 e i 35 anni.

-rientrare nella categoria NEET (non essere in un percorso di studio e non lavorare)

-appartenere a un nucleo familiare con un’attestazione ISEE non superiore a 50.000,00€

Come partecipare?

Le domande devono essere compilate esclusivamente online entro le 23:59 di domenica 10 novembre 2024. I candidati dovranno allegare la documentazione richiesta (abbonamenti, ricevute, iscrizioni a corsi). Tutte le informazioni sul sito dell’Unione di Comuni Valmarecchia www.vallemarecchia.it

Un progetto a misura di giovane “Co-Neet-iamoci” mira non solo a supportare i giovani Neet, ma a costruire un futuro più inclusivo per loro. Attraverso una serie di azioni, il progetto punta a creare connessioni tra giovani, territorio e opportunità, coinvolgendo numerosi partner locali e istituzioni. La campagna vuole sensibilizzare i giovani, intercettando i loro bisogni e offrendo strumenti concreti per il loro sviluppo personale e professionale.

Per ulteriori informazioni sul progetto e per partecipare ai bandi, visita i profili social di “Coneetiamoci” su Facebook, Instagram e TikTok, oppure scrivi a coneetiamoci.valmarecchia@ gmail.com.