Coach Education: la UEFA in visita a San Marino

È stata una due giorni intensa quella che il Responsabile del Dipartimento di Formazione Carlo Chiarabini ha dovuto coordinare presso la sede della FSGC. A far visita per un confronto a 360°, gli scorsi 22 e 23 aprile, è stato uno dei massimi esperti UEFA in tema di Education, Genadie Scurtul, nominato mentore della Federcalcio del Titano proprio in questo inizio 2024. La funzione principale di questa figura è quella di supportare lo sviluppo della Coach Education a tutto tondo, partendo da una analisi dello stato di fatto e rivolgendo lo sguardo verso il futuro e le esigenze del calcio moderno. La visita aveva lo scopo di avviare il percorso di rivalutazione della membership FSGC all’interno della Coaching Convention, la massima linea guida per tutte le Federazioni affiliate. Farne parte e rispettare i requisiti richiesti e gli standard indicati è un obiettivo determinante per poter continuare ad accedere ai programmi ed alle risorse che la UEFA dedica a questo strategico settore. Coinvolti anche i ragazzi dello staff del Progetto CEF, in qualità di Coach Educators del settore giovanile di base.

Nella due giorni l’esperto UEFA ha assistito a due lezioni del corso UEFA B, attualmente in corso di svolgimento, esprimendo una valutazione molto alta in termini di qualità delle attività proposte. All’orizzonte anche alcune importanti novità che nei prossimi mesi saranno oggetto di approfondimento tra le parti. Ora si dovrà stilare il piano quadriennale, con nuovi obiettivi e nuove sfide, per alzare ulteriormente l’asticella e farsi trovare pronti sulle nuove richieste che il massimo ente del calcio europeo metterà in agenda già dal prossimo 2025.

FSGC | Ufficio Stampa