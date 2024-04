Coalizione Libera/Psd: questione morale al centro. Ciacci (Libera) lancia la sfida: “Lo facciano anche gli altri partiti”

La coalizione tra i partiti Libera/Ps e Psd emerge come una forza determinata a dare forma a un nuovo corso per il Paese, fondato su principi di riformismo e progressismo. In un momento in cui la fiducia pubblica è ai minimi storici, il dialogo tra le due formazioni politiche si concentra sui punti chiave del programma, registrando una sorprendente unità d’intenti.

La questione morale si erge come uno dei pilastri fondamentali della piattaforma politica condivisa. Libera, in particolare, pone l’accento sulla necessità di porre la questione morale al primo posto dell’agenda politica, evidenziando l’importanza di affrontare le conseguenze delle derive affaristiche del passato politico sammarinese. Il partito sottolinea la volontà di “voltare pagina”, invitando alla distanza da tali episodi e dai personaggi coinvolti, al fine di ripristinare l’autonomia dei poteri dello Stato.

La coalizione si impegna a garantire trasparenza e integrità nel processo politico, con particolare attenzione alla selezione dei candidati. Attraverso un rigoroso codice di condotta, si prevede la pubblicazione dei certificati dei carichi pendenti penali e la trasparenza riguardo agli interessi finanziari e debiti con lo Stato dei candidati, al fine di assicurare la massima fiducia da parte dei cittadini.

“La nostra linea sulla questione morale, trasparenza ed eticità dei candidati – lancia la sfida il Segretario politico di Libera, Matteo Ciacci – è stata accolta dalla coalizione. Lo facciano anche gli altri partiti”.

Inoltre, sono stati individuati undici punti prioritari per il futuro di San Marino, che spaziano dal ripristino dei canoni costituzionali della democrazia alla transizione ecologica, dalla riforma della sanità al potenziamento delle politiche sociali.

Tali obiettivi ambiziosi delineano una visione complessiva per l’Antica Repubblica, incentrata sulla crescita culturale ed economica, sull’affermazione dei diritti civili e sull’integrazione europea.

Tuttavia, nonostante la chiara convergenza su questi punti, rimangono numerose le sfide da affrontare. Il tempo stringe, e chiunque avrà l’onore e l’onere di rappresentare i sammarinesi dovrà tradurre le promesse in azioni concrete.

David Oddone

(La Serenissima)