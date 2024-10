Con la ratifica del Decreto Delegato 9 agosto 2024 n.106, il Governo ha compiuto un passo decisivo per dotare il Paese di un quadro normativo avanzato sulla cogenerazione industriale, aprendo la strada a un’ottimizzazione dei consumi energetici di gas e di elettricità. Questo risultato è frutto di un intenso lavoro di confronto in aula consiliare, che ha coinvolto tutte le forze politiche in un comune obiettivo: garantire a San Marino una prospettiva energetica concreta e competitiva. La regolamentazione della cogenerazione, destinata esclusivamente agli impianti a gas naturale, rappresenta una scelta strategica in risposta alle esigenze delle nostre attività industriali, che sono le più esposte a consumi elevati di energia elettrica e termica. Grazie a questa tecnologia, le imprese potranno razionalizzare i propri consumi e ridurre i costi energetici, mantenendo il passo con le sfide di un mercato sempre più esigente. Di fronte a tale iniziativa, che guarda al futuro energetico del Paese, sorprende che alcune voci dell’opposizione, come quella di RETE, abbiano voluto caratterizzare il decreto con parole negative. Dispiace constatare come la volontà di proporre soluzioni energetiche concrete per i cittadini e le imprese venga talvolta letta in chiave polemica. Il decreto è stato frutto di un dialogo aperto e approfondito con tutte le forze politiche e risponde a una necessità condivisa di efficienza e sostenibilità, elementi chiave per la competitività sammarinese. Questa misura, inoltre, permette al Paese di rafforzare politiche energetiche che mirano a ridurre la dipendenza dalle fluttuazioni di mercato. La cogenerazione ci consente di avanzare verso un modello di comunità energetica, capace di portare benefici tangibili non solo alle aziende, ma anche a tutti i cittadini, contribuendo in modo determinante alla riduzione delle emissioni di carbonio. San Marino ha scelto di essere protagonista nella lotta al cambiamento climatico, promuovendo politiche e azioni reali che migliorino la qualità dell’ambiente. La cogenerazione industriale è uno di questi strumenti, e siamo fieri di annunciare un ulteriore passo avanti verso un futuro più competitivo, sostenibile e responsabile per il nostro Paese e per tutti i cittadini.

Oscar Mina, Consigliere PDCS