Colpo grosso al residence Piccadilly di Rimini, rubati 20mila euro dalla cassaforte

Questa mattina, uno o più malviventi si sono introdotti all’interno del residence hotel Piccadilly, situato in viale Amerigo Vespucci, e sono riusciti a forzare la cassaforte dell’ufficio, portando via circa 20mila euro in contanti. Il furto è stato scoperto intorno alle 8:00 da una dipendente, che ha immediatamente dato l’allarme alla polizia di Stato.

Secondo una prima ricostruzione degli eventi, i ladri avrebbero approfittato dell’ora di “buco” tra la fine del turno del guardiano notturno, alle 7:00, e l’arrivo dei dipendenti della reception. Entrati dalla parte posteriore della struttura, i malviventi hanno raggiunto l’ufficio e, dopo aver rovistato nei cassetti, hanno trovato le chiavi della cassaforte a muro, riuscendo così a compiere il furto.

Le indagini sono già state avviate dalla Squadra Mobile, che sta analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza del residence per risalire all’identità dei responsabili.