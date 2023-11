Come far dormire il cane: i segreti per una notte serena

Alcune persone amano condividere il letto con i propri cani, soprattutto durante i mesi freddi. Chi invece preferisce tenere il letto per sé, ma desidera comunque far dormire il cane in casa, può pensare di investire in un lettino per cani di buona qualità che riesca a soddisfare le esigenze e le misure dell’animale.

Come scegliere la cesta del cane

I cuccioli amano dormire in ceste piccole che li facciano sentire protetti e contenuti, ma molti preferiscono comprare una cuccia grande che possa accompagnare la crescita del cane.

In realtà, è consigliabile comprare una cuccia piccola ed economica da sostituire quando il cane sarà cresciuto. Per i cani adulti, infatti, è importante avere tutto lo spazio necessario per riposare correttamente, evitando posture errate che a lungo andare comportano dolori. Quando si compra un lettino, pertanto, è utile appuntare il peso, la lunghezza e l’età del cane; i cani più anziani potrebbero aver bisogno di qualche supporto in più, magari con dei lettini ortopedici.

Per quanto riguarda il materiale della cesta, del lettino o del tappeto, è bene tenere a mente che molti cani amano masticare la plastica o il vimini, e talvolta anche le imbottiture.

Poiché le cucce attirano i peli (e a volte lo sporco), per garantire una buona igiene è utile acquistare dei modelli sfoderabili, in genere più durevoli di quelli non sfoderabili (meno resistenti ai lavaggi). Le fodere dovrebbero inoltre resistere alle unghie del cane e all’usura.

Se si tratta di tappeti per cani, invece, può essere utile ricoprirli con delle lenzuola da cambiare all’occorrenza. Il tappeto è particolarmente utile per i cani che amano dormire sia accoccolati, sia distesi, ma non è adatta ai cani che amano sentirsi abbracciati dai bordi della cuccia. Per farsi un’idea delle preferenze del cane, è consigliabile osservarlo più volte mentre dorme.

Dove posizionare il lettino

Indipendentemente dal punto scelto, in genere i cani amano dormire sempre nello stesso posto. Pertanto, è bene posizionare la cuccia lontano dai punti di passaggio o dai rumori, per evitare continui spostamenti. Questo vale anche se il cane dorme nella camera da letto dei padroni, che dovranno posizionare il lettino in un angolo tranquillo e appartato.

Come far dormire il cucciolo

I cagnolini sono particolarmente esuberanti e hanno quindi bisogno di molto riposo. Tuttavia, durante le prime notti nella nuova casa, potrebbe essere difficile trascorrere molte ore di fila senza interruzioni.

Il cucciolo non deve dormire nel letto con i suoi padroni, ma non deve nemmeno rimanere solo al buio, piangendo spaventato. Il lettino o la cuccia possono essere lasciati nella camera da letto in compagnia dei padroni, così che il cane possa sentirsi più al sicuro e impari a fidarsi delle persone. Nel giro di qualche giorno, il piccolo potrà dormire sempre più lontano dalle persone, abituandosi alla zona adibita al suo riposo.

Per assicurarsi una notte il più tranquilla possibile, è bene portare fuori il cucciolo poco prima di dormire e inserire una traversina impermeabile nella sua cuccia per contenere eventuali incidenti. Inoltre, è utile eliminare oggetti che il cane potrebbe masticare o ingoiare, lasciando però coperte e cuscini con cui possa scaldarsi.