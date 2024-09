Come funzionano i bonus scommesse: una guida per principianti

Il settore delle scommesse sportive è uno dei più apprezzati dagli italiani che sono appassionati di calcio, sport e intrattenimento online. Oltre ad offrire l’opportunità di giocare i propri pronostici su una lunga lista di discipline, garantiscono anche un palinsesto completo e diversificato. Ma per rendere competitivo questo ambiente, i bookmaker che operano regolarmente in Italia strutturano dei programmi promozionali fatti per assecondare le passioni degli utenti.

I bonus infatti sono un modo molto interessante per riuscire ad attirare nuovi iscritti e soprattutto per fidelizzare quelli già presenti. Ma in che modo funzionano i bonus scommesse?

Cos’è un bonus sulle scommesse e quali sono i più popolari

Queste offerte sono un beneficio che si può richiedere per migliorare l’esperienza di gioco di uno scommettitore, costruendo un rapporto di rispetto e affidabilità con il bookmaker. Si possono presentare in forme diverse a seconda del bookmaker stesso, anche se le offerte più comuni sono molto simili tra loro. Infatti tra i bonus più popolari nell’industria dei bookmaker troviamo: offerte senza deposito, Welcome bonus e cashback (rimborso). In alcuni casi sono vincolate dalla presenza di codici bonus che il giocatore riceve dall’operatore e che dovrà inserire poi in fase di attivazione della promo. Ma vediamo da vicino le caratteristiche delle promozioni più conosciute in Italia.

Bonus per scommesse senza deposito

Questa è un’offerta spesso molto rara all’interno degli operatori italiani dotati di licenza ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli). Si tratta di una piccola somma di denaro che l’operatore assegna al nuovo iscritto, spesso in fase di verifica del conto di gioco durante la registrazione. Senza versare un solo euro, l’utente può così accedere a questo incentivo che è in tutto e per tutto un omaggio con precisi requisiti da rispettare.

Il fatto che non sia così tanto presente in Italia però è spesso un limite, ecco perché diversi appassionati si orientano su bookmakers stranieri con bonus senza deposito, preferendo le piattaforme internazionali a quelle legali e controllate dall’ADM.

Bonus benvenuto

Il bonus di benvenuto nelle scommesse sportive invece è un altro tipo di premio che il nuovo iscritto può ottenere andando a versare per la prima volta del denaro sul conto. Rappresenta un potenziamento (in percentuale) del primo deposito effettuato e può essere usato sul palinsesto offerto, su alcuni giochi a base sportiva, eventi specifici o quote fisse decise dall’operatore. Hanno un requisito di puntata da rispettare in un preciso periodo di tempo, così da poter sfruttare l’offerta e potenziare l’azione di gioco dello scommettitore.

Cashback

Il bonus cashback scommesse è una tipologia di offerta molto diversa rispetto alle precedenti. Prima di tutto perché può essere proposta sia ai nuovi iscritti, ma anche come strumento per fidelizzare i clienti. Consiste nel rimborso parziale (in percentuale scelta dall’operatore) delle perdite generate scommettendo.

Anche in questo caso però è necessario soddisfare precisi requisiti e condizioni che regolano il funzionamento dell’offerta. E ovviamente si possono differenziare tra un bookmaker e l’altro.

Come scegliere un buon sito di scommesse

Oltre a conoscere i bonus più popolari, ciò che può davvero fare la differenza sono le caratteristiche di ogni offerta, utili per fare una scelta consapevole. La varietà di promozioni infatti può spesso disorientare un giocatore, soprattutto quando ci si trova di fronte a un principiante delle scommesse sportive.

Il mercato del betting italiano è molto ricco e diversificato: ecco perché la fase di scelta potrebbe non essere così veloce. Ma è opportuno ricordare che ogni utente dovrà prendersi il tempo che ritiene necessario per fare le proprie ricerche e trovare un’offerta che sia adatta ai suoi bisogni e interessi sportivi.

Al fine di massimizzare non solo il divertimento ma anche il livello di sicurezza è preferibile scegliere solo siti di scommesse con licenza ADM, che attesta la legalità e trasparenza del bookmaker.

Conclusione

Come abbiamo visto ci sono alcune tipologie di offerte standard che sono diventate le più popolari all’interno dell’ambiente di scommessa online italiano. Esistono anche altre possibili offerte che sono create su misura da un operatore per incuriosire e fidelizzare il proprio cliente. Ma il mondo dei bonus è un capitolo molto ricco e complesso, che oltre a offrire benefici al giocatore, rispetto all’azione di gioco, può nascondere delle insidie. Per questo consigliamo sempre di leggere le pagine informative di ogni promozione prima di richiederla.