Comitato Civico Torraccia. È ufficiale: ci indebitiamo per 29 milioni di dollari per accontentare l’Aeroclub San Marino!

Ieri sera abbiamo appreso da San Marino RTV – e non dal Governo – delle importanti novità sullo sviluppo dell’aviosuperficie di Torraccia.

In primis, è ufficiale: il prestito saudita arriverà. La collettività dovrà farsi carico di altri 29 milioni di euro di debito pubblico per far contenti, ancora una volta, i pochi utilizzatori dell’aviosuperficie. Poco importano gli annunci faraonici di Pedini Amati derubricati dopo qualche giorno dal Segretario agli Esteri Beccari, o le stesse rassicurazioni dei Segretari Gatti, Canti e Berti nell’incontro che abbiamo avuto con loro il 17 novembre scorso, dove si è detto che si trattava “solo di una lettera di intenti, nulla di più”.

I petroldollari invece sono realtà.

E lo sono grazie ad un Governo “che respinge le critiche”: di fronte ai dati da noi presentati nella serata del 12 dicembre, il governo tira dritto giustificandosi con il solito mantra de “la zona è destinata da 40 anni ad aviosuperficie”.

Secondo, si farà una manifestazione di interesse internazionale per lo sviluppo dell’aviosuperficie, come proposto dal Segretario Gatti sempre il 17 novembre scorso in seguito alle nostre lamentele in merito alla gestione attuale dell’infrastruttura e alla totale mancanza di un business plan, di uno studio di fattibilità e di una valutazione di impatto ambientale. Avevamo però chiesto di sospendere i lavori in attesa dell’esito della manifestazione di interesse, poiché un esito negativo avrebbe certificato la mancanza del rientro economico. Anche su questo, il Governo ha tirato dritto.

C’è urgenza di fare l’aeroporto!

Il Comitato Civico Torraccia, stanco di ascoltare finte promesse sbugiardate solo dopo pochi giorni, non si ferma qua e intraprenderà ulteriori azioni a tutela dei residenti del luogo e della collettività, incluse manifestazioni, incontri pubblici e pubblicazione di materiale raccolto negli anni per sconfessare le fumose intenzioni della politica e dei gestori dell’aviosuperficie. Politica e gestori che invece continuano ad andare a braccetto, ma sempre con il favore delle tenebre: qualche giorno fa i residenti hanno intravisto auto blu dello Stato nel parcheggio dell’Aeroclub condite da fuochi d’artificio a poca distanza dalle pompe di benzina.

Seguiteci sulla nostra pagina Facebook: nei prossimi giorni ne vedrete delle belle!

Comitato Civico Torraccia