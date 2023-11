COMITATO FAIR PLAY SAN MARINO AL CONGRESSO EFPM A BAKU AZERBAIJAN

La Città di BAKU Capitale dell’Azrbaijan ha ospitato nei giorni 23-24 novembre 2023 il 29° Congresso Generale di European Fair Play Movement (EFPM) dei Comitati Nazionali Fair Play dei 42 Paesi aderenti all’Organizzazione Internazionale EFPM, presente all’evento anche una Delegazione del Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) rappresentato dal Presidente Gian Battista Silvagni e Riccardo Venturini.

La Delegazione sammarinese è stata accolta con molta cordialità e collaborazione dal Console Onorario di San Marino a Baku RASIM GASIMOV che si è dimostrato accogliente in ogni momento.

Il programma prevedeva diversi momenti comprendenti anche gli Awards Gala in cui sono stati conferiti i diversi Premi Europei EFPM 2023 e tra questi è stato conferito dal Presidente EFPM Philippe Housiaux un particolare riconoscimento al CNSFP per la Giornata Mondiale Fair Play che il Comitato Sammarinese promuove dal 2017 a San Marino.

Il tema del 29° Congresso Generale “ Fair Play Education to overcome Racism in Sport “ ha discusso con importanti relatori internazionali questo delicato argomento con gli interventi istituzionali di:

– Mrs.Marianna Vasileva, Deputy Minister of Youth and Sport of the Republic of Azerbaijan

– Mr. Azer Aliyev, Secretary General of the NOC of the Republic of Azerbaijan

– Mr. Khazar Isayev, Chairman of the AzFPC

– Mr. Philippe Housiaux, President of the EFPM

– Dr. Manfred Laemer, President of the European Olympics Academies

A seguire i Delegati hanno potuto apprezzare le riflessioni sui temi congressuali con il contributo di:

– Noemi Garcia Arjona, University of Rennes

– Gèraldine Heinen, Royal Belgian Football Federation, Football and Social Responsability Advisor

– Jamila Ismayilzada, Head of International Office at Azerbaijan State Academy of Physical Education and Sport

– Meham Karimov, Head of International Programs Department National Olympic Committee of the Republic of Azerbaijan

– Nurlan Suleymanov – Senior Advisor, Department of Sport, Ministy of Youth and Sport of the Republic of Azerbaijan

– Turab Teymurov – National Press Officer of Baku City Ciurcuit Operations Company

Al termine delle diverse relazioni presentate si sono costituiti gruppi di lavoro di approfondimento e discussione sui temi congressuali.

Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP