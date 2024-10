Comitato giù le mani dall’Ospedale di Novafeltria. De Pascale ha detto ”non sono d’accordo” con la nostra richiesta … di Livio Cursi (pres. Comitato)

Comitato giù le mani dall’Ospedale di Novafeltria

“Non sono d’accordo !” con questa frase , De Pascale, ha liquidato la nostra richiesta di salvaguardare il nostro Ospedale ai sensi del Decreto Balduzzi. Una richiesta che dura da 10 anni , e che , reiteriamo ad ogni scadenza elettorale , per mettere il Sacra Famiglia al riparo dalla probabile trasformazione in ospedale di Comunità.

“ mi rendo conto – riferisce Livio Cursi – che i cittadini facciano fatica a comprendere cosa cambia per loro e cosa si nasconde dietro queste sigle . Un ospedale è un ospedale che sia di comunità o no ed un Pronto soccorso è un pronto soccorso che si chiami CAU, PPI o PS o 118. Per ovviare a questa confusione che , ha volte, fa la differenza tra la vita o la morte , tenteremo di fare un po’ di chiarezza, in un incontro dibattito, al Teatro Sociale di Novafeltria nella mattinata di Domenica 10 Novembre. Tutta la cittadinanza è invitata

Saranno invitati i candidati al consiglio regionale di tutti gli schieramenti, e valuteremo assieme l’impatto, sulla rete di emergenza e urgenza, del decreto 77/22 che definisce i modelli e gli standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale che dovrebbe porre rimedio anche ai mali cronici dei Pronto Soccorso.

Nonostante la ferale notizia, dobbiamo ringraziare De Pascale per il rimedio che ci ha voluto fornire e che cercheremo di seguire. In breve ha raccontato che la trasformazione in CAU del PPI a Novafeltria si è potuto fermare perché il territorio si è “incazzato” cosa che in altri territori con le medesime caratteristiche non è successo perché non si sono opposti con la stessa determinazione . Finalmente abbiamo capito perché in Emilia ci sono ancora i Pronto Soccorso ed in Romagna sono diventati CAU . Sorge spontanea una domanda candidato : Quanto e come dobbiamo “arrabbiarci” per salvare il nostro Ospedale ?

Novafeltria 21/10/2024

il Presidente del Comitato

Livio Cursi