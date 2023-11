Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP). LA PANCHINA ROSSA INAUGURATA A BORGO MAGGIORE.

Nella giornata di Lunedì 27 novembre 2023 sono state inaugurate dal Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) due Panchine Rosse a Borgo Maggiore, evento parte integrante del Programma che annualmente viene attuato “ contro la violenza sulle DONNE e di GENERE “ sotto l’alto Patrocinio degli Eccellentissimi Capitani Reggenti, con il Patrocinio della Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale, il Patrocinio della Giunta di Castello di Borgo Maggiore, in occasione della ricorrenza del 25 novembreGiornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le DONNE.

L’evento è stato introdotto dal Vice Presidente CNSFP Maria Rita Morganti alla presenza del Segretario di Stato per la Sanità Mariella Mularoni, del Capitano di Castello di Borgo Maggiore Barbara Bollini, del Presidente Soroptimist Single Club San Marino Monica Michelotti, del Presidente SUMS Femminile Orietta Ceccoli, del Dirigente Medicina Territoriale Agostino Ceccarini, del Presidente CNSFP Gian Battista Silvagni, Riccardo Venturini e cittadini. Il significativo evento della Panchina Rossa in ogni Castello della Repubblica di San Marino è una iniziativa promossa dall’anno 2019 dal Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP).