Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin (CSPC) e Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP). 5 e 6 aprile 2025 iniziative nella “Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace”

La Repubblica di San Marino inaugurava il 6 aprile 2023 presso il polo sportivo di Serravalle San Marino Stadium la VIA BARONE PIERRE DE COUBERTIN, un doveroso omaggio e riconoscenza a questo straordinario uomo di sport; promotori dell’iniziativa il Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin (CSPC), Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) in collaborazione con la Giunta di Castello di Serravalle, che il prossimo 5 e 6 aprile 2025 stanno programmando nuove iniziative in occasione della “Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace”, proclamata dall’assemblea generale delle Nazioni Unite (ONU) per promuovere il valore dello sport nella coesione sociale e nello sviluppo.

