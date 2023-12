Comitato Variante Statale 16, presentato il ricorso al Tar dell’Emilia Romagna

Vi informo inoltre che stiamo informando tutte le associazioni ambientaliste del territorio. Ci tengo a specificare, se mi posso permettere, il messaggio che vorremmo trasmettere, nonché lo scopo del comitato. Il comitato non si pone a difesa e sostegno solamente degli espropriati, che tra l’altro saranno gli unici ad avere una forma di compensazione nell’eventualità in cui l’opera sia costruita, ma si pone come obiettivo la tutela di tutti i cittadini e del territorio, cioè di tutti quei soggetti che ne comprendono la gravità e l’inadeguatezza, persone interessate all’ambiente in cui vivono e in cui vivranno i propri figli e su cui quindi l’opera avrà un impatto diretto, a livello di inquinamento dell’aria, acustico, paesaggistico e ambientale.