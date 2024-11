Commissione Ecomafie. Rimini, liberata in mare una tartaruga marina. Visita strutture rigassificatore Ravenna

Rimini, 8 nov. Dopo la giornata dedicata a Ecomondo, l’evento di riferimento a livello europeo per la materia ambientale in svolgimento a Rimini, la delegazione della ‘Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari’, presieduta del deputato Jacopo Morrone, ha prolungato la missione in Romagna con la visita alla Fondazione Cetacea onlus di Riccione e, successivamente, ha assistito all’operazione di ricollocamento in mare di una tartaruga marina, specie protetta, curata presso il centro in seguito a una cattura accidentale con una rete a strascico che ne aveva causato un principio di annegamento. In seguito la delegazione si è spostata via mare a Ravenna per un sopralluogo alle strutture asservite al rigassificatore.

Della delegazione fanno parte, oltre al presidente Morrone, i deputati Carmela Auriemma (M5s), Francesco Emilio Borrelli (Avs), Gerolamo Cangiano (Fdi), Carla Giuliano (M5s), Gianni Lampis (Fdi), Eliana Longi (Fdi), Calogero Pisano (Nm-M-CP), Marco Simiani (Pd-Idp) e i senatori Silvia Fregolent (Iv-C-Re) e Pietro Lorefice (M5s).