Commissione Esteri su Accordo di Associazione San Marino-UE, 10.01.24. Sds Beccari: ”Il nostro sistema finanziario non entrerà automaticamente in quello europeo. Ma i fondi loro entreranno da subito”

Sds Beccari: ”Cosa è cambiato rispetto all’ultimo riferimento che ho fatto in Commissione mista: pochissimo, abbiamo definito alcuni aspetti appesi che vi avevamo già anticipato. Rimaneva da chiudere l’aspetto finanziario, su cui di fatto abbiamo consolidato la piattaforma che vi avevamo esposto, sono state fatte alcune integrazioni al testo nell’ottica di migliorare alcuni passaggi. Gli aspetti fondamentali: l’accordo prevede un ingresso del nostro sistema finanziario nel sistema finanziario europeo non automatico ma a seguito di un assessment e con la possibilità di farlo per fasi, più precisamente per 4 compartimenti. Ed è un aspetto importante perché attraverso 4 macro categorie- banche, assicurazioni, titoli e fondi è una impostazione che fa sì che, dove non abbiamo industria e dove c’è interesse ad attrarre industria estera, per esempio sui fondi, ci conviene un allineamento veloce, perchè non c’è impatto e concorrenza interna. Se dovessimo aspettare l’allineamento per le banche per attrarre fondi, perderemmo economia. Noi abbiamo fatto tanti Odg, però adesso bisognerà cominciare a segnarsi dei macro passaggi che, a livello interno, dovremo fare, per arrivare a cominciare a lavorare sull’accordo, immaginare quindi una strategia di implementazione è la fase che inizia adesso.”