Commissione Esteri su Accordo di Associazione San Marino-UE, 10.01.24. Zafferani (RF): ”Da subito il testo dell’accordo, senza aspettare le traduzioni ufficiali”

Andrea Zafferani, Rf: Anche io inviterei a valutare una modalità possibile da analizzare insieme alle istituzioni europee in cui nell’attesa delle traduzioni ufficiali dei documenti ci possa essere una qualche divulgazione dei contenuti per la cittadinanza, per fermare la nascita di eventuali ‘sospetti’. E’ cosa da evitare. Perplessità sul non avere nel negoziato la salvaguardia sul tema del lavoro, se ci ritroveremo a vivere n periodi di disoccupazione, potremo solo disapplicare l’accordo, non è gran metodo per gestire una questione così delicata. E’ normale che in un negoziato si raggiungano risultati positivi e altri che soddisfano meno, forse la definizione dei tempi di conclusione non ha favorito, si è data prevalenza al giungere un risultato politico in fretta piuttosto che a negoziare meglio alcuni contenuti. Detto ciò, il risultato è fondamentale per il futuro del Paese, si possono aprire opportunità enormi, condivido l’idea che sarà necessaria una road map da mettere in campo. Farei una domanda: che opportunità avrà San Marino in termini di accesso ai fondi e quai opportunità economiche per aspetti sociali, culturali, infrastrutture etc.? (…)