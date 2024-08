Ugolini Costruzioni. Complesso Residenziale Angie: Eleganza e sostenibilità nel cuore di Serravalle , San Marino

Un nuovo progetto residenziale che coniuga design moderno e attenzione all’ambiente.

Situato in via Abate Stefano, Serravalle, San Marino, il Complesso Residenziale Angie rappresenta una nuova eccellenza nel settore dell’abitazione sostenibile. Questo progetto residenziale contemporaneo, realizzato con materiali di alta qualità e tecnologie all’avanguardia, offre dodici unità abitative progettate per garantire il massimo comfort e rispetto dell’ambiente. La sua posizione strategica, a pochi passi dai principali servizi di Dogana, rende il complesso Angie la scelta ideale per chi cerca un’abitazione moderna in un contesto urbano.

Unità Abitative Esclusive

Il complesso è composto da dodici appartamenti, ciascuno con caratteristiche uniche:

– Trilocali da 70 a 81 mq: Soluzioni ideali per coppie o famiglie, con due camere da letto, ampi balconi e portici, e in alcuni casi giardino privato.

– Quadrilocali fino a 122 mq: Spazi generosi per famiglie, con tre camere da letto, tripli servizi, e ampie terrazze che offrono una vista panoramica.

– Attici panoramici: Due attici esclusivi con ampie terrazze e giardini pensili, ideali per chi cerca il massimo del lusso e della privacy.

Planimetrie

Planimetrie indicative delle unità abitative:

Design e Comfort ai Massimi Livelli

Il design del Complesso Residenziale Angie combina eleganza e semplicità formale, con un’attenzione particolare ai dettagli e all’uso di materiali sostenibili. L’architettura è stata studiata per ottimizzare l’orientamento solare e offrire viste panoramiche, garantendo al contempo il massimo benessere per gli abitanti. Le unità abitative godono tutte di un doppio affaccio, con spazi esterni vivibili che fungono da estensione naturale della casa verso l’esterno.

Innovazione e Sostenibilità

Il Complesso Angie si distingue per l’uso di tecnologie sostenibili e materiali ad alta efficienza energetica. Ogni unità è progettata per minimizzare i costi di gestione e massimizzare il comfort abitativo. Il garage interrato, i posti auto esterni, e l’ascensore condominiale garantiscono un’esperienza abitativa moderna e funzionale, perfettamente integrata nel contesto urbano di Dogana.

Vista e Contesto Unico

Le unità abitative del Complesso Angie offrono viste panoramiche eccezionali e spazi esterni ampi, come giardini pensili e terrazze, perfetti per godere della tranquillità e della bellezza del contesto naturale circostante.

Posizione Strategica Vicino ai Principali Servizi

Il Complesso Residenziale si trova in una posizione privilegiata, a pochi passi da tutti i principali servizi di Serravalle . Questa zona è particolarmente adatta a famiglie, grazie alla vicinanza a scuole e asili di qualità. Inoltre, gli appassionati di sport e attività ricreative apprezzeranno la vicinanza al Multieventi Sport Domus, che include una piscina olimpionica, ed al San Marino Stadium. Per lo shopping e il tempo libero, i centri commerciali Atlante e Azzurro sono facilmente raggiungibili, offrendo un’ampia gamma di negozi, ristoranti e servizi.

Contatti e Informazioni

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare Ugolini Costruzioni al numero: 0549 964314 o via mail: Ugolinicostruzioni@gmail.com. La consegna delle unità abitative è prevista per il 2025, offrendo un’opportunità unica per chi desidera vivere in un contesto moderno e sostenibile.