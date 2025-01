Comune di Montescudo-Montecolombo. Terminati i lavori di ampliamento e messa in sicurezza sismica della Scuola “F. ROSASPINA”

Siamo lieti di comunicare che sono terminati i lavori di ampliamento e messa in sicurezza sismica della Scuola “F. ROSASPINA” in via Eco a Montescudo.

Pertanto ieri 7 gennaio 2025 gli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di I° grado ed i loro insegnanti hanno potuto accedere alle nuove aule scolastiche.

Sono stati perfettamente rispettati i tempi che ci eravamo dati e che avevamo comunicato ai genitori degli studenti durante l’assemblea tenutasi nel Teatro Rosaspina nell’autunno del 2023. Restano da completare alcuni lavori esterni a servizio della attività didattica. Pertanto l’inaugurazione ufficiale del nuovo Plesso scolastico si terrà nel prossimo mese di febbraio.

L’Amministrazione Comunale ringrazia la Regione Emilia Romagna e la Provincia di Rimini per il rilevante contributo concesso, la ditta ed i lavoratori che hanno eseguito i lavori rispettando i tempi stabiliti, i tecnici, i dirigenti ed il personale dell’ Istituto Comprensivo di Coriano per la collaborazione.

Un ringraziamento particolare, infine, agli studenti e ai loro genitori per i disagi che hanno dovuto sopportare.

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE