Comuni Fioriti, sarà Bellaria Igea Marina a rappresentare l’Italia al concorso mondiale “Communities in Bloom”

E’ giunto al suo culmine, con il Meeting nazionale annuale a cura di Asproflor tenutosi nel weekend presso l’EIMA International di Bologna, il progetto ‘Verde Comune’ dedicato all’ambiente e al verde urbano: progetto di cui Bellaria Igea Marina è stata protagonista durante tutto il 2024, accogliendo nel corso della primavera e dell’estate convegni, momenti di approfondimento, contributi dal mondo dell’università e di addetti ai lavori.

Allo stesso modo, la città ha difeso i propri colori nell’appuntamento bolognese, grazie alla presenza e la partecipazione al concorso interno ‘Donna Comuni Fioriti’ di Martina Magnani, giovane bellariese la quale ha rappresentato Bellaria Igea Marina: relazionando sulla città e indossando due vestiti, entrambi realizzati dall’Atelier Fabiola Ronconi. Si tratta dell’abito tradizionale del Comune confezionato lo corso anno e di quello realizzato gli scorsi mesi con materiale di recupero, soprattutto plastiche rinvenute in spiaggia, iniziativa volta alla sensibilizzazione ambientale, al rispetto per l’ecosistema, ma anche al tema del riuso. Il contributo della città all’EIMA di Bologna si è anche tradotto nella presenza e nell’intervento di Gaia Lorenzini, che in rappresentanza del Comune ha relazionato sul legame tra qualità degli spazi urbani, disabilità e inclusione.

Bellaria Igea Marina che esce dalla due giorni nel capoluogo con in tasca un altro importante risultato: è stata infatti annunciata quale uno dei due comuni che rappresenteranno l’Italia nell’edizione 2025 del concorso mondiale ‘Communities in Bloom’. “Un traguardo prestigioso per il quale ringraziamo Sergio Ferraro, presidente nazionale di Asproflor Comuni Fioriti, che promette di offrire alla nostra città nuovi e ulteriori benefici sotto il profilo promozionale e della visibilità”, commenta con soddisfazione l’Assessore all’Ambiente Adele Ceccarelli, che ha guidato la delegazione bellariese a Bologna. “Per rappresentare al meglio il Paese in vista delle premiazioni che avverranno i prossimi mesi in Canada”, aggiunge, “rilanceremo ulteriormente sul tema della qualità degli arredi e della cura sostenibile del verde urbano, convinti di poter contare sulla collaborazione che mai hanno fatto mancare al progetto i diversi portatori di interesse sul nostro territorio, dai singoli privati al mondo commerciale e associativo.”

Comune di Bellaria Igea Marina