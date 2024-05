Concerto dei solisti. Domenica 26 Maggio Ore 21.00 Teatro Titano, Orchestra dell’Istituto Musicale Sammarinese. Direttore: Massimiliano Messieri

Con il Patrocinio della Segreteria di Stato Istruzione e Cultura e della Giunta di Castello di San Marino Città, l’Istituto Musicale Sammarinese presenta “Il Concerto dei Solisti”, evento che vedrà protagonista, sotto la direzione del M° @Massimiliano Messieri, l’Orchestra dell’Istituto Musicale Sammarinese e gli allievi solisti Veronica Ceccaroni al clarinetto e Michele Santi al violoncello.

Il concerto rientra nella Rassegna di Saggi e Concerti denominata “La Festa della Musica”.

Il programma che verrà proposto al pubblico avrà il seguente svolgimento: Concerto in Sol Maggiore n. 3 per violoncello e orchestra di Luigi Boccherini, Introduzione, Tema e Variazioni di Gioacchino Rossini, per clarinetto e orchestra, Allegretto tratto dalla Sinfonia n. 6 “La Pastorale” di L. v. Beethoven e la Simple Symphony di Benjamin Britten.

Si invitano tutti gli allievi e i genitori a partecipare al concerto, così significativo per la cultura sammarinese e per l’opera di divulgazione che l’Istituto Musicale Sammarinese è chiamato a svolgere.

Ingresso Libero.