Concessioni: balneari romagnoli a Roma per la manifestazione organizzata da Sib Confcommercio e Siba Confesercenti

Una rappresentanza dei balneari riminesi, insieme a colleghi di Cesenatico e dei lidi ravennati, ha partecipato a una manifestazione a Roma organizzata da Sib Confcommercio e Siba Confesercenti per chiedere chiarezza sul futuro delle spiagge. Il presidente provinciale Riccardo Ripa ha sottolineato l’importanza di passare dalle parole ai fatti e ha richiesto l’approvazione di una Legge nazionale per proteggere le aziende balneari. I balneari d’Italia sono uniti e determinati a difendere le proprie imprese. Tuttavia, la posizione del Governo sull’argomento della scarsità delle risorse non convince l’UE, la quale ritiene che la valutazione delle spiagge dovrebbe essere qualitativa e non solo quantitativa. Questa situazione di stallo lascia gli operatori incerti, soprattutto in vista della scadenza del 31 dicembre 2024.