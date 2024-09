Si è concluso con successo a Bellaria Igea Marina il progetto VerdeComune, con la presentazione questi giorni dei risultati della prima edizione dell’expo nazionale a cielo aperto dedicata al verde pubblico: alla scoperta di soluzioni innovative che puntano su risparmio idrico, mitigazione climatica e riequilibrio degli ecosistemi urbani. “Abbiamo aderito da subito con convinzione a questa iniziativa, con l’idea che anche l’arredo urbano concorra a qualificare la città in ottica turistica e di accoglienza. Abbiamo messo in campo interventi importanti anche per chi vive Bellaria Igea Marina tutto l’anno: da questo punto di vista, la risposta dei nostri concittadini è stata positiva e ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita del progetto”, le parole dell’Assessore all’Ambiente Adele Ceccarelli, nell’immagine insieme al Presidente di Asproflor Comuni Fioriti, Sergio Ferraro.

Comune di Bellaria Igea Marina