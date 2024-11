Condannato a 4 anni per maltrattamenti l’ex marito di Noemi Bocchi

AGI – Il tribunale di Roma ha condannato a 4 anni di carcere Mario Caucci, ex marito di Noemi Bocchi, attuale fidanzata di Francesco Totti. L’uomo era imputato con le accuse di maltrattamenti e mancato mantenimento ai danni di Bocchi e il pm, per queste accuse, lo scorso 8 marzo, aveva sollecitato una pena di 5 anni e 6 mesi di carcere. Il processo è stato celebrato a porte chiuse dopo la richiesta fatta, a inizio processo, dai legali della Bocchi e accettata dai giudici per garantire la “riservatezza dei testimoni” e delle audizioni in corso.

