Condannato a San Marino un uomo per esercizio abusivo della professione medica

Un cittadino moldavo di 35 anni, residente a San Marino, è stato condannato a due mesi di reclusione (pena sospesa) e obbligato a coprire le spese processuali per l’esercizio abusivo della professione medica. L’individuo, che effettuava iniezioni di acido ialuronico a scopo estetico, operava senza la necessaria abilitazione medica e senza essere regolarmente iscritto all’Ordine dei medici di San Marino. Queste autorizzazioni sono requisiti essenziali per la pratiche estetiche nel paese. Nonostante la difesa avesse argomentato che l’imputato agisse in buona fede, avendo già praticato tali procedure all’estero senza conseguenze, il tribunale ha ritenuto inaccettabile la sua giustificazione.