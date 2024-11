Condannato per tentata violenza sessuale a Santarcangelo: Un caso di sfruttamento di immigrati

Un uomo di 37 anni, cittadino straniero, è stato condannato a un anno e quattro mesi di reclusione per tentata violenza sessuale nei confronti di una connazionale di 22 anni. La sentenza è stata emessa giovedì dal giudice Raffaele Deflorio, a seguito di un processo con rito abbreviato.

L’incidente risale al 13 agosto 2023, quando i carabinieri di Santarcangelo hanno arrestato l’accusato mentre cercava di costringere la giovane a un rapporto sessuale, dopo averle preteso il pagamento di mille euro per facilitare la sua richiesta di residenza in Italia. La ragazza, che si era trasferita in Italia senza documenti, era in affitto in una stanza dell’appartamento dell’uomo, che viveva con la moglie.

Secondo il racconto della vittima, al momento della richiesta di pagamento, l’individuo le avrebbe intimato: “Non hai i soldi ma esci tutte le sere, ora vieni a letto con me se non puoi pagare”, mentre tentava di forzarla a entrare in camera. La giovane è riuscita a divincolarsi e a chiudersi in un’altra stanza per contattare le autorità. All’arrivo dei carabinieri, presentava segni evidenti di aggressione.

La testimonianza di un’amica presente durante l’episodio ha confermato la versione della vittima. Dopo il suo arresto, l’uomo è stato rilasciato con il divieto di avvicinamento alla giovane, mantenendo comunque un sospetto su possibili pratiche di sfruttamento nel contesto dell’immigrazione, dove si è notato un mercato di affitti a basso costo tra stranieri, spesso approfittando della vulnerabilità di chi non ha i requisiti per rimanere regolarmente nel paese.