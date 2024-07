Coneetiamoci:  i manifesti provocatori per coinvolgere i Giovani della Valmarecchia

Valmarecchia – L’Unione dei Comuni della Valmarecchia annuncia il lancio di una campagna di affissioni manifesti, parte del progetto “Coneetiamoci” rivolta ai giovani Neet (Not in Education, Employment, or Training), iniziativa co-finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ANCI.

Progettati per attirare l’attenzione e coinvolgere i giovani del territorio dall’agenzia TiNO – Progetti di Comunicazione (Linda Valenti, Gregorio Giannini, Valentina Goldoni), i manifesti, dal tono provocatorio, presentano la domanda: “Anche oggi non hai voglia di fare un ca**o?” Questo messaggio sfida gli stereotipi che vedono i Neet come persone pigre, sottolineando invece la necessità di sostegno e comprensione da parte della società.

Creati dai giovani per i giovani, i manifesti vogliono suscitare una riflessione critica e promuovere l’empatia. Inoltre, ogni manifesto include un QR codeche permette di accedere a un questionario online, strumento fondamentale per l’Osservatorio sociale del progetto.

L’obiettivo di “Coneetiamoci” infatti è intercettare, ingaggiare e attivare i giovani Neet, offrendo loroopportunità di inclusione e sviluppo personale. La campagna di affissioni, attiva in diversi comuni della Valmarecchia, mira a far conoscere il progetto e a raccogliere dati preziosi sui bisogni e le opinioni dei giovani del territorio.

Per ulteriori informazioni sul progetto e sui bandi, visitate i profili social di Coneetiamoci su Facebook, Instagram e TikTok, o scrivete a coneetiamoci.valmarecchia@gmail.com.

Per contatti stampa TiNO Progetti di Comunicazione Linda Valenti