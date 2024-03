Confagricoltura Forlì, Cesena e Rimini. E’ scomparso Giovanni Filanti

Giovanni Filanti, dirigente di spicco di Confagricoltura, conosciuto per la sua dedizione all’agricoltura e al territorio del Montefeltro è scomparso. La sua carriera è stata caratterizzata da un profondo impegno nei confronti della natura e dell’agricoltura, rendendolo un punto di riferimento nel settore. Oltre al suo lavoro presso Confagricoltura di Rimini, Filanti ha lasciato un’impronta duratura grazie alla sua grande umanità e alle relazioni strette con molte persone. La sua scomparsa ha evocato un sentimento di cordoglio tra amici, colleghi e quanti lo conoscevano, ricordandolo non solo come un professionista stimato ma anche come una persona profondamente umana. Filanti ha anche fondato iniziative imprenditoriali come un agriturismo e un birrificio artigianale, testimoniando la sua passione per l’agricoltura. La sua eredità continua a ispirare chiunque valorizzi la cura del territorio e delle tradizioni.