Confcooperative. Riconferma Gardini, Morrone (Lega): Auguri di buon lavoro a manager di grande onestà intellettuale

Roma, 9 mag. “I più cordiali e calorosi auguri di buon lavoro a Maurizio Gardini riconfermato alla presidenza di Confcooperative per il mandato 2024-2028. Un manager di alto livello, una personalità lungimirante e pragmatica che affronta con obiettività e onestà intellettuale la realtà economica e le concrete esigenze del Paese. Lo abbiamo applaudito lo scorso aprile durante i lavori del workshop organizzato da Confcooperative a Roma sul tema dei ‘contratti pubblici come leva di sviluppo economico e sociale’, dove si è parlato del nuovo Codice degli appalti, elaborato dal MIT, con apprezzamento e apportando proposte. Lo applaudiamo oggi, dopo la riconferma alla presidenza, ascoltando con attenzione le sue valutazioni e condividendo in particolare l’analisi sul fenomeno paradossale a cui si sta assistendo in Italia dove i posti di lavoro aumentano ma, nonostante il nuovo record del tasso di occupazione, mancano i lavoratori qualificati a fronte di troppi giovani che non studiano né lavorano. Un problema che deve trovare soluzione”.

Così in una nota il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna.