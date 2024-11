Confermati in appello i tre ergastoli per la morte della vigilessa uccisa Laura Ziliani

A Brescia le condanne per le due figlie della vittima e il fidanzato di una che anche amante dell’altra

Ergastolo confermato in appello a Brescia per il cosiddetto ‘trio criminale’ composto da Paola e Silvia Zani e Mirto Milani, già condannati in primo grado alla massima pena per l’omicidio di Laura Ziliani, ex vigilessa di Temù e madre delle due giovani.

Tutti e tre (Milani era il fidanzato di una delle due sorelle e amante dell’altra), secondo la Corte d’Assise di Brescia, l’8 maggio 2021 uccisero la vittima non per soldi o per odio, ma per “gratificare l’ego del gruppo e celebrare adeguatamente la coesione” dei suoi componenti.

Ansa