Consiglio dell’Unione Valconca: seduta del 30 settembre 2024

Dal punto di vista economico – finanziario, l’Unione presenta un bilancio in equilibrio e in ordine, nel quale trovano spazio anche risorse per investimenti. Molte le sfide che attendono l’Unione da qui ai prossimi anni nel solco del Programma di Riordino Territoriale (PRT), lo strumento triennale con il quale la Regione dà forma concreta all’assetto di governance del sistema istituzionale regionale favorendo la gestione associata di funzioni comunali strategiche per l’offerta di servizi migliori sul territorio. Il presidente Ciotti ha parlato della possibile riorganizzazione e ampliamento delle funzioni in capo all’Ente. Il PRT offre la possibilità di trasferire e finanziare fino a 13 funzioni: per i Comuni della Valconca – che attualmente delegano all’Unione 6 funzioni – si aprono dunque ampi spazi di manovra per intercettare risorse economiche preziose per il trasferimento delle funzioni, al fine di potenziare, migliore ed efficientare servizi strategici a vantaggio delle comunità locali.

Un’Unione più vicina alle esigenze dei cittadini, capace di operare in maniera coordinata e sinergica sviluppando politiche di coesione che riducano la distanza tra istituzioni e realtà locali. In particolar modo, è in essere un ragionamento per quanto attiene le aree Personale, Tributi e Servizi Sociali. Altro tema centrale è legato al Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), con la Regione Emilia-Romagna che ha messo 4,5 milioni a disposizione della Valconca.