Consulta, archiviazione per prescrizione non è condanna

La Consulta in una decisione che ribadisce i principi fondamentali del diritto alla difesa e della presunzione di innocenza, ha emesso un chiarimento importissimo che riguarda il significato e alle implicazioni di un provvedimento di archiviazione per prescrizione di un reato. Questa sentenza arriva in risposta a una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Lecce, mettendo in luce la delicata bilancia tra la necessità di chiudere i procedimenti giudiziari e la tutela dei diritti degli indagati.