Conte e Grillo: riassunto. Riassunto del grillismo nel momento in cui diventa antigrillista. … di Sergio Pizzolante

Riassunto del grillismo nel momento in cui diventa antigrillista.

Le donne, in canottiera e infradito, giravano con le mani in tasca o nella borsa, li potevano nascondere qualsiasi strumento di difesa dalla Casta.

Se ti incontravano in un corridoio abbassavano la testa e deviavano il cammino per starti più distanti possibile.

Cento grillini entrarono in Parlamento, li osservavo alla Camera, era obbligatoria la giacca e gli uomini trovarono degli stracci che indossarono a forma di giacca, non c’erano regole sulle scarpe, quindi sfoggiarono i sandali.

Barbe e capelli fusion, per tutti.

Presiedeva la Camera come se fosse nato lì, poi andava sui banchi fra i suoi per attaccare tutti quelli che erano stati lì qualche giorno più di lui.

Ma poi, in contrasto con se stessi, elessero Di Maio vice Presidente della Camera, che vestiva alla Standa e già dimostrava una notevole capacità di fondersi con la tappezzeria intorno.

Volevano la partecipazione e la democrazia ma aderivano al manifesto di Casaleggio interpretato in chiave comica da Grillo, con eleganti vaffa, che si richiamava a Rousseau, padre di tutti i totalitarismi e all’uno vale uno, che è sempre stato l’argomento di tutti i dittatori per dimostrare che loro valevano più di tutti.

Il messaggio era, tu non vali niente? Non importa, diventerai ministro. E nacque Toninelli.

Poi un po’ più della metà, poi intero, facendo finta di restituire un po’ per poi magari ritirare il bonifico dopo aver pubblicato copia su Facebook. Succedevano cose così.

Sei senza lavoro? Senza reddito? Se dimezzi lo stipendio dei parlamentari comunque tu prenderai la metà dello stipendio dei parlamentari che prima non avevi. Furbo.

Per Grillo questa cosa è sacra. Come farebbe altrimenti a governare persone che lui disistima profondamente ritendole ignoranti e utili alla causa, se imparano qualcosa?

Altro principio, solo due mandati, perché appena impari qualcosa devi lasciare il posto a chi non sa nulla.

Ma arriva Conte e con un colpo di teatro, lui che già aveva rotto, travolto, un altro “principio” sacro, non fare alleanze con nessuno, dice ai suoi, dice: voi siete intelligenti e potete restare qua quanto volete. E Grillo è rimasto così solo.

Solo e con un altro “principio” nelle…mani, diciamo, dopo aver vinto col vaffanc..o, prende 300 mila euro per essere Grillo, per comunicare ciò che fu il movimento e che più non è.

Dal gruppo parlamentare.