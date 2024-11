Contiamoci! – Il gruppo dei residenti del centro storico di San Marino: ”Caro Babbo Natale: Perché ci hai messo nella lista dei cattivi?

Non è Natale per tutti! Mentre il Segretario di Stato accende il “suo” Natale, per i residenti del centro storico iniziano 5 settimane di interdizione dal transito da e verso le proprie case e garage. Le 5 settimane di chiusura diventeranno 18 giorni continuativi dal 21/12/24 al 6/1/25.

Come lo scorso anno, i residenti non potranno caricare/scaricare doni, spesa, persone; non potranno approfittare delle vacanze per spostare dei carichi, fare grandi pulizie o traslochi di cose; non potranno programmare serenamente le vacanze (partenza e arrivo con bagagli) perché da mattina a sera non possono avvicinare le auto a casa. I residenti non potranno portare a casa “la spesa del pesce” che necessita del frigorifero immediato; non potranno scaricare l’albero di Natale, accompagnare a casa propria i parenti (bambini e anziani) per passare le feste in famiglia; non potranno dimenticare una commissione perché non sono liberi di spostarsi come tutti gli altri cittadini sammarinesi.

Ai residenti del centro storico di San Marino sono tolte le libertà costituzionali a capriccio di qualche politico.

Il Natale a San Marino non è per i cittadini del centro storico: è per i turisti, i clienti, gli spettatori, ma non per i residenti che sono vessati da 5 anni da una politica aggressiva e prepotente che sembra impegnarsi a svuotare il centro storico dalla propria anima: i residenti, quella comunità patrimonio immateriale dell’UNESCO, a cui sono stati scippati la propria vita e i propri spazi, ad uso e consumo di chi crede di possedere le chiavi della città.

Le ordinanze di chiusura continuativa sono legali solo entro gli 8 giorni; i residenti resteranno “isolati”, bloccati per 18 giorni consecutivi, nonostante le vie di transito verso le zone con la maggiore concentrazione di abitazioni, garage e posteggi riservati ai residenti non siano interessate da allestimenti e spettacoli.

Lo stato di diritto non è per tutti, proprio come il Natale. Per i residenti del centro storico di San Marino, solo vessazioni e abusi (senz’altro di potere!) da parte di chi dovrebbe, per prima cosa, tutelare i suoi cittadini.

Comunque: Buon Natale a tutti gli altri…

“Contiamoci!” – Il Gruppo dei Residenti del Centro Storico di San Marino