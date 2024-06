Contrasto allo spaccio di droga a Bologna e provincia da parte dei carabinieri del Nucleo Operativo Bologna Centro: 44enne italiano arrestato

Bologna: I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Bologna Centro, nell’ambito dei consueti e quotidiani servizi finalizzati al contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti in città e in provincia, hanno arrestato un italiano sulla quarantina, celibe, imprenditore, pregiudicato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e/o psicotrope. L’uomo, sospettato di detenere e spacciare droga all’interno del giardino della propria cascina sita nel Comune di Ozzano Emilia (BO), è stato attenzionato dai Carabinieri. Verso le ore 16:30 circa, sono state notate due autovetture, una dietro l’altra, entrare all’interno dell’area di pertinenza della corte privata del 40enne con alla guida rispettivamente due uomini; a quel punto, i militari, sono intervenuti e li hanno bloccati tutti. Il 40enne, perquisito, è stato trovato complessivamente in possesso di poco più 220 grammi di Hashish, un bilancino di precisione e una somma di denaro contante pari a 800 euro. Tutta la droga, il materiale e il denaro sono stati sequestrati, mente l’uomo, arrestato, su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari in attesa del processo con rito per direttissima.

Comando Provinciale Carabinieri Bologna