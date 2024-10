Controlli dei Carabinieri a Cesena: sorpresi studenti in giro in orario scolastico, denunciati automobilisti e spacciatori

I Carabinieri di Cesena hanno intensificato le operazioni di controllo in risposta al fenomeno dell’assenza ingiustificata da scuola. Durante un’intervento, tre giovani sono stati trovati in un centro commerciale in orario scolastico. Gli studenti sono stati affidati ai genitori, ai quali è stata anche notificata l’informativa ai dirigenti scolastici competenti.

Nel corso dello scorso fine settimana, le forze dell’ordine hanno anche effettuato controlli stradali, portando alla denuncia di due conducenti sorpresi alla guida in stato di ebbrezza, con tassi alcolemici che variavano tra 0,71 g/l e 2 g/l; a loro sono stati ritirati i documenti di guida. La lotta contro lo spaccio di sostanze stupefacenti ha visto la denuncia di un uomo, mentre tre giovani sono stati segnalati alla Prefettura per uso personale di hashish; sono stati sequestrati alcuni grammi del narcotico. Infine, le operazioni hanno portato alla denuncia di un individuo per porto abusivo di strumenti atti a offendere, specificamente una tronchese in metallo di 20 cm, di cui non ha saputo giustificare il possesso. Anche due uomini sono stati denunciati per soggiorno illegale in Italia, con avvio delle procedure per l’espulsione, e un altro per invasione di un edificio privato.