Controlli dei Carabinieri a Novafeltria: cinque denunce e sanzioni per violazioni diverse

Nel corso di un’intensa attività di controllo effettuata dai Carabinieri di Novafeltria nel fine settimana, sono state denunciate cinque persone per varie infrazioni. Durante i pattugliamenti nel territorio della Valmarecchia, i militari hanno sottoposto a verifiche quasi 90 veicoli e identificato oltre 100 individui, nonché effettuato 8 controlli in esercizi pubblici.

Tra caso più rilevante, un uomo di 46 anni è stato denunciato a piede libero per presunti episodi di furto aggravato continuato in alcune attività commerciali locali. Un altro soggetto, un 24enne, è stato segnalato alla Procura per violazione delle misure di prevenzione, poiché trovato in un locale a Pennabilli nonostante il divieto di ritorno.

Durante le operazioni, i Carabinieri hanno appioppato sanzioni per diverse infrazioni al Codice della Strada. Un 37enne, per esempio, ha ricevuto una multa di 5.100 euro per guida senza patente, con il veicolo inoltre sottoposto a fermo. Infine, un 35enne è stato sanzionato per ubriachezza, in quanto disturbava i clienti di un locale.