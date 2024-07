Controlli dei carabinieri sul territorio di Cesenatico: ritirate 6 patenti di guida, 211 persone controllate

ALL’ESITO DI SERVIZIO STRAORDINARIO DI CONTROLLO DEL TERRITORIO FINALIZZATO ALLA PREVENZIONE E REPRESSIONE DEI REATI IN GENERE, DISPOSTO DA QUESTA COMPAGNIA NEL TERRITORIO COSTIERO DI COMPETENZA ED EFFETTUATO, DECORSO FINE SETTIMANA, ATTRAVERSO L’IMPIEGO DI PIÙ PATTUGLIE STAZIONI DIPENDENTI, N.O.RM. E SQUADRA DI INTERVENTO OPERATIVO DEL 5° REGGIMENTO CARABINIERI “EMILIA ROMAGNA”, SONO STATI CONSEGUITI I SEGUENTI RISULTATI:

3 (TRE) DEFERIMENTI IN S.L. EX ART. 186 CO.2 LETT. B DEL C.D.S. “GUIDA IN STATO DI EBBREZZA ALCOLICA”, NEI CONFRONTI DI:

UN 42ENNE, IL QUALE, CONTROLLATO DA MILITARI DEL DIPENDENTE N.O.RM.-ALIQUOTA RADIOMOBILE MENTRE, ALLA GUIDA DELLA PROPRIA AUTOVETTURA, STAVA PERCORRENDO QUESTA VIA PIAVE, SOTTOPOSTO AD ACCERTAMENTO ETILOMETRICO E’ RISULTATO POSITIVO CON UN TASSO ALCOLEMICO DI G/L. 1,17 (UNOVRGDICIASSETTE). PATENTE DI GUIDA RITIRATA. AUTOVETTURA, NON DI PROPRIETA’, AFFIDATA A PERSONA DI FIDUCIA IDONEA ALLA GUIDA;

UN 19ENNE, IL QUALE, CONTROLLATO DA MILITARI DEL DIPENDENTE N.O.RM.-ALIQUOTA RADIOMOBILE MENTRE, ALLA GUIDA DELLA PROPRIA AUTOVETTURA, STAVA PERCORRENDO QUESTO VIALE G. CARDUCCI, SOTTOPOSTO AD ACCERTAMENTO ETILOMETRICO E’ RISULTATO POSITIVO CON UN TASSO ALCOLEMICO DI G/L. 1,67 (UNOVRGSESSANTASETTE). PATENTE DI GUIDA RITIRATA. AUTOVETTURA, NON DI PROPRIETA’, AFFIDATA A PERSONA DI FIDUCIA IDONEA ALLA GUIDA;

UN 23ENNE, IL QUALE, CONTROLLATO DA MILITARI DEL DIPENDENTE N.O.RM.-ALIQUOTA RADIOMOBILE MENTRE, A BORDO DELLA PROPRIA AUTOVETTURA, STAVA TRANSITANDO SU QUESTO VIALE CARDUCCI, SOTTOPOSTO AD ACCERTAMENTO ETILOMETRICO E’ RISULTATO POSITIVO CON UN TASSO ALCOLEMICO DI G/L. 1,40 (UNOVRGQUARANTA). PATENTE DI GUIDA RITIRATA. AUTOVETTURA, NON DI PROPRIETA’, AFFIDATA A PERSONA DI FIDUCIA FATTA GIUNGERE SUL POSTO.

1 DEFERIMENTO IN S.L. EX ART. 6 C.3 DEL D.LGS. 286/1998 “MANCATA ESIBIZIONE DEI DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE PERSONALE DA PARTE DELLO STRANIERO” NEI CONFRONTI DI UN 27ENNE TUNISINO, IL QUALE, CONTROLLATO DA MILITARI DEL DIPENDENTE N.O.RM.-ALIQUOTA RADIOMOBILE IN QUESTO LARGO SAN GIACOMO, E’ RISULTATO SPROVVISTO DI DOCUMENTI DI IDENTITA’ E, PERTANTO, SOTTOPOSTO A RILIEVI FOTODATTILOSCOPICI CHE NE HANNO CONFERMATO L’IDENTITA’. ESITO ACCERTAMENTI, LO STRANIERO È STATO DEFERITO ALL’A.G. FORLIVESE.

10 (DIECI) VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE EX ART. 75 D.P.R. 309/90 PER ”CONDOTTE INTEGRANTI ILLECITI AMMINISTRATIVI” NEI CONFRONTI DI:

UN 34ENNE, IL QUALE, CONTROLLATO DA MILITARI DELLA STAZIONE CARABINIERI DI SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC) MENTRE STAVA TRANSITANDO A PIEDI SUL VIALE GRAMSCI DEL COMUNE DI GATTEO (FC), SPONTANEAMENTE HA CONSEGNATO UN INVOLUCRO CONTENENTE GR. 1 DI SOSTANZA STUPEFACENTE DEL TIPO “HASHISH”;

UN 27ENNE, IL QUALE, CONTROLLATO DA MILITARI DEL DIPENDENTE N.O.RM-ALIQUOTA RADIOMOBILE MENTRE STAVA PERCORRENDO IN BICICLETTA QUESTO VIALE DEI PINI, SPONTANEAMENTE HA CONSEGNATO UN INVOLUCRO CONTENENTE GR. 1 DI SOSTANZA STUPEFACENTE DEL TIPO “HASHISH”;

UN 22ENNE ED UN 21ENNE, I QUALI, CONTROLLATI DA MILITARI DEL DIPENDENTE N.O.RM.-ALIQUOTA RADIOMOBILE MENTRE STAVANO TRANSITANDO LUNGO QUESTA VIA C.COLOMBO A BORDO DI AUTOVETTURA CONDOTTA DA ALTRO SOGGETTO ESTRANEO AI FATTI, SPONTANEAMENTE HANNO CONSEGNATO COMPLESSIVI GR. 4 DI SOSTANZA STUPEFACENTE DEL TIPO “HASHISH”;

UN 48ENNE, IL QUALE, CONTROLLATO DA MILITARI DEL DIPENDENTE N.O.RM-ALIQUOTA RADIOMOBILE IN QUESTO VIALE C. COLOMBO, SOTTOPOSTO A PERQUISIZIONE PERSONALE E’ STATO TROVATO IN POSSESSO DI GR. 6 DI SOSTANZA STUPEFACENTE DEL TIPO “MARIJUANA” E DI GR. 3 DI SOSTANZA STUPEFACENTE DEL TIPO “HASHISH”;

UN 44ENNE, IL QUALE, CONTROLLATO IN QUESTA PIAZZA A. COSTA DA MILITARI DELLA STAZIONE CARABINIERI DI SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC), SPONTANEAMENTE HA CONSEGNATO GR. 2 DI SOSTANZA STUPEFACENTE DEL TIPO “HASHISH”;

UN 24ENNE, IL QUALE, CONTROLLATO DA MILITARI DEL DIPENDENTE N.O.RM.-ALIQUOTA RADIOMOBILE MENTRE, ALLA GUIDA DELLA PROPRIA AUTOVETTURA, STAVA TRANSITANDO IN QUESTO VIALE DELLE NAZIONI, SPONTANEAMENTE HA CONSEGNATO DUE SPINELLI CONFEZIONATI CON SOSTANZA STUPEFACENTE DEL TIPO “HASHISH”;

UN 20ENNE, IL QUALE, CONTROLLATO IN QUESTO VIALE GIARDINI AL MARE DA MILITARI DELLA STAZIONE CARABINIERI DI CESENATICO (FC), SPONTANEAMENTE HA CONSEGNATO GR. 1 DI SOSTANZA STUPEFACENTE DEL TIPO “MARIJUANA”;

UN 25ENNE, IL QUALE, CONTROLLATO IN QUESTO VIALE GIARDINI AL MARE DA MILITARI DELLA STAZIONE CARABINIERI DI CESENATICO, ESITO MIRATA PERQUISIZIONE PERSONALE E’ STATO TROVATO IN POSSESSO DI GR. 2 (DUE) DI SOSTANZA STUPEFACENTE DEL TIPO “MARIJUANA”;

UN 16ENNE, IL QUALE, CONTROLLATO DA MILITARI DELLA STAZIONE CARABINIERI DI CESENATICO IN QUESTA PIAZZA UGO BASSI, NEI PRESSI DELLA STAZIONE FERROVIARIA, SPONTANEMENTE HA CONSEGNATO GR. 10 DI SOSTANZA STUPEFACENTE DEL TIPO “HASHISH”. MINORE AFFIDATO AL GENITORE ESERCENTE LA POTESTA’ GENITORIALE.

6 (SEI) PATENTI DI GUIDA RITIRATE;

23 (VENTITRE) INFRAZIONI AL C.D.S. CONTESTATE;

31 (TRENTUNO) PERQUISIZIONI/ISPEZIONI PERSONALI E/O VEICOLARI EFFETTUATE;

211 (DUECENTOUNDICI) PERSONE CONTROLLATE;

4 (QUATTRO) ESERCIZI PUBBLICI CONTROLLATI.

IL COMANDANTE

(Magg. Flavio Annunziata)