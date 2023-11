Controlli della Polizia Locale a Riccione: nella serata di Halloween ritirate sei patenti

L’attività di controllo della polizia locale volta a garantire la sicurezza stradale sul territorio comunale, ha predisposto specifici durante la serata di Halloween.

Sono stati effettuati posti di controllo al fine di contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza, illecito con ricadute devastanti sia per sé sia che per gli altri utenti della strada, comportamento spesso causa di gravi incidenti stradali.

I controlli lungo le strade che conducono alle discoteche hanno permesso di accertare la guida in stato di ebbrezza a carico di sei conducenti, quattro uomini e due donne, tutti di nazionalità italiana, ai quali sono state ritirate le patenti di guida.

Tra questi due neopatentati e altri due recidivi, ovvero già sanzionati per la stessa violazione.

Due tra i veicoli controllati, i cui conducenti guidavano in stato di ebbrezza alcolica, trasportavano passeggeri trovati in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale, per cui sono stati segnalati alla locale Prefettura.

I controlli della polizia locale, hanno contribuito al mantenimento della sicurezza stradale sulle vie cittadine, concentrando i controlli sulle condizioni di guida alterata da sostanze d’abuso, spesso causa di gravissimi incidenti stradali.

Complessivamente sono stati controllati oltre 150 veicoli, ritirate sei patenti e segnalate due persone per la detenzione di sostanze stupefacenti.

Polizia Locale Riccione